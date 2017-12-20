На Кіровоградщині через погодні умови обмежили рух вантажівок

З 20:00 19 грудня на автомобільній дорозі державного значення Р-06 Благовіщенське-Миколаїв у межах Кіровоградської області введено тимчасове обмеження руху великовагового автотранспорту.

Про це «УЦ» повідомили у Службі автомобільних доріг Кіровоградщини.

Обмеження зумовлене значним скупченням транспорту на під’їздах до Києва через погіршення погодних умов. Відповідне рішення прийняте на міжвідомчій нараді за участі Укравтодору, ДСНС, Національної поліції та Держспецтрансслужби з питань сталого сполучення в періоди негоди.

Про зняття обмежень Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області повідомить додатково.