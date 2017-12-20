На Кіровоградщині вночі посипали дороги (ФОТО)

На зимовому утриманні доріг загального користування Кіровоградської області для забезпечення безперебійного та безпечного проїзду в ніч на 20 грудня працювали чотири філії облавтодору – Лелеківська ДЕД, Новгородківське ДРП, Олександрівський та Олександрівський райавтодори.

Про це «УЦ» повідомили у Службі автомобільних доріг Кіровоградщини.

З 16:30 19 грудня до 05:30 20-го на Кіровоградщині стовпчик термометра коливався між 1-3 градусами морозу. Місцями сніжило. Товщина снігового покрову в середньому – 5 – 7 см. Дорожнє покриття місцями засніжене.

Проїзд забезпечений у повному обсязі. (З 20:00 19 грудня проїзд вантажівок обмежували на автомобільній дорозі державного значення Р-06 Благовіщенське-Миколаїв у межах Кіровоградської області.)

Загалом протягом ночі працювали 23 робітники та 17 механізмів, з яких – п’ять плужних та піскорозкидачів.

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області нагадує водіям: у разі виникнення ускладнень проїзду слід повідомляти за цілодобовим телефоном диспетчера Служби (0522) 37-89-73.