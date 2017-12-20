У Кропивницькому освітили ще одну вулицю (ФОТО)

Вуличне освітлення з’явилось на вулиці Ігіта Гаспаряна у Кропивницькому.

Зробити вулицю світлою люди просили Андрія Райковича, ще коли той балотувався на посаду міського голови Кропивницького, повідомляє прес-служба мерії.

Активно долучився до вирішення давньої проблеми у мікрорайоні й депутат міської ради Володимир Смірнов.

Фахівці КП «Міськсвітло» облаштували зовнішнє освітлення частини шляху від вулиці Братиславської до вулиці Короленка – довжина електричних ліній складає 1450 метрів. Загалом тут встановили 43 світлодіодних енергозберігаючих світильники. З бюджету на це витратили 218 тисяч гривень.