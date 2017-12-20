У Кропивницькому відкрили головну новорічну ялинку міста (ФОТО)

19 грудня на площі Героїв Майдану відбулось урочисте відкриття новорічної ялинки.

Привітати кропивничан зі святом та запалити новорічні вогні на новій ялинці завітали міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради Андрій Табалов, повідомляє прес-служба мерії.

«Сьогодні дуже радісний день, адже Святого Миколая всі чекають цілий рік. І малеча, і навіть дорослі мріють, що він прийде до нас із подарунками, і що здійсняться усі найзаповітніші мрії, – зазначив у вітальному слові Андрій Райкович. – Я знаю, що і цього року добрий чарівник Святий Миколай прийшов до нашого міста! А ми приготували вам наш головний подарунок – оновлену новорічну ялинку і яскраве різдвяне містечко. Хочу побажати всім миру і добра на нашій рідній землі. Щоб всі діти росли здоровими, розумними, щасливими».