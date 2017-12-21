Стало відомо, куди мерія Кропивницького планує витратити гроші з міського бюджету в 2018 році

На офіційному сайті мерії Кропивницького опублікували розширене повідомлення про ухвалення міського бюджету на 2018 рік.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

За словами начальника фінансового управління Любові Бочкової, обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік визначено у сумі 2 млрд 593 млн 26 тис. грн. У видатках загального фонду міського бюджету без урахування субвенцій на соціальний захист населення 76,6% займають видатки соціально-культурного призначення: освіта, охорона здоров’я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальний захист.

На фінансування бюджетних програм в освіті на 2018 рік з загального фонду міського бюджету плануються видатки на утримання дошкільних, позашкільних та інших закладів освіти – 269 млн 513 тис. грн. За рахунок коштів бюджету розвитку заплановано придбання обладнання та капітальні ремонти закладів освіти на суму 33 млн 868 тис. грн.

«Щодо галузі охорони здоров’я, то фінансове забезпечення окремих видів медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням вторинної допомоги, буде здійснюватись за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету, – зазначила Любов Бочкова. – А от кошти бюджету розвитку будуть спрямовані на придбання медичного обладнання, капітальні ремонти, будівництво та реконструкцію закладів охорони здоров’я».

На фінансування бюджетних програм в охороні здоров’я на наступний рік плануються видатки загального фонду в сумі 241 млн 684 тис. грн.

Посадовець повідомила, що на соціальний захист та соціальне забезпечення затверджено 72 млн 924,5 тис. грн., що майже удвічі більше обсягів 2017 року. Кошти заплановано спрямувати на підтримку окремих категорій населення міста, допомогу постраждалим учасникам АТО та сім’ям загиблих, соціальний захист ветеранів війни та праці, реалізацію державної політики у молодіжній сфері, оздоровлення та відпочинок дітей, утримання центру обліку та тимчасового перебування бездомних громадян, компенсаційні виплати на пільговий проїзд транспортом окремим категоріям громадян тощо.

За словами керівника фінансового відділу, видатки за бюджетною програмою «Утримання та розвиток транспортної інфраструктури» плануються на виконання заходів Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в обласному центрі на 2017 – 2021 роки у сумі 77 млн 575 тис. грн., у тому числі з загального фонду бюджету на поточний ремонт доріг та експлуатацію дорожньої системи – 30 млн 500 тис. грн., зі спеціального фонду на капітальний ремонт доріг – 47 млн 75 тис. грн.

Під час доповіді Любов Бочкова повідомила, що у складі спеціального фонду міського бюджету сформовано бюджет розвитку – 243 млн 757 тис. грн. Ці кошти планується спрямувати на капітальні видатки бюджетних установ, об’єкти житлово-комунального господарства та на будівництво нових об’єктів.

Найбільша питома вага видатків бюджету розвитку передбачається по головному управлінню ЖКГ, а саме: 93 млн 856 тис. грн. на капітальний ремонт житлового фонду, відновлення мереж зовнішнього освітлення та доріг.

По управлінню капітального будівництва заплановані видатки у сумі 80 млн 36 тис. грн., з них на фінансування 14 інвестиційних проектів – 58 млн 417 тис. грн., у тому числі на:

– завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків по вулиці Генерала Жадова та Героїв України;

– будівництво зовнішнього водопроводу на вулицях Балашівській та Івана Богуна;

– реконструкцію господарчого блоку пологового будинку;

– реконструкцію проїжджої частини вулиць Ельворті, Миколи Левитського між вулицями Київською та Братиславською;

– реконструкцію набережної Інгулу від вулиці Михайлівської до парку «Козачий острів»;

– реставрацію ЗОШ №24, корпусу терапевтичного відділення лікарні імені Святої Анни, будівлі міського художньо-меморіального музею О. О. Осмьоркіна та будівлі музичної школи №1.