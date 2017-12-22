Центр зайнятості: кожен третій безробітний АТОшник у Кропивницькому й Кіровоградському районі – працевлаштований

У січні – листопаді 2017 року в Кропивницькому та Кіровоградському районі статус безробітного мали 404 особи з числа демобілізованих військовослужбовців і учасників АТО.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі обласного центру зайнятості.

За сприяння центру зайнятості 124 особи працевлаштовані, семеро осіб розпочали підприємницьку діяльність, 347 – отримали профорієнтаційні послуги.

Крім того, безробітні брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

56 осіб проходили професійне навчання, з них 49 уже мають роботу.