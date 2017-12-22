У райцентрі на Кіровоградщині міськрада й РДА пересварилися через новорічну ялинку (ФОТО)

Гайворонська міська рада офіційно заявила, що не встановлювала ялинку на площі Шевченка в райцентрі, натомість це зробила райдержадміністрація.

Текст заяви є у розпорядженні «УЦ».

«Міська рада першого грудня на виконкомі прийняла затвердила план заходів з відзначення Новорічних та Різдвяних свят, – сказано в документі. – Рішенням було передбачено, як і в попередні роки, встановити та відкрити ялинку на площі Шевченка біля районного Будинку культури. Проте Гайворонська РДА, не беручи до уваги наміри міської ради та досвід таких робіт, самотужки розпочала підготовку конструкції для встановлення ялинки, встановила її і анонсувала відкриття в День святого Миколая районної новорічної ялинки».

Мерія також зазначає: «Зважаючи на велику кількість звернень гайворонців до міської ради з негативними відгуками щодо встановленої ялинки, Гайворонська міська рада офіційно повідомляє, що не встановлювала новорічну ялинку на площі Шевченка в місті Гайворон та не має ніякого стосунку до її оформлення та відкриття. З усіма запитаннями щодо встановленої ялинки та її відкриття потрібно звертатись до Гайворонської районної державної адміністрації».

Міськрада, крім того, повідомила: «28 грудня на 17:00 запрошуємо гайворонців, батьків і детей, усіх охочих у Сквер Перемоги на дитячий майданчик. Ми створимо тут чудову атмосферу свята для дітей і дорослих, яка тішитиме усіх гайворонців і гостей міста упродовж свят».

Нагадаємо, у вересні Гайворонська міськрада заявила, що РДА не дає мерії відсвяткувати День міста на стадіоні.