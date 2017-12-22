Жителька Кропивницького, підозрювана у вбивстві 12-річної доньки, сидить в «одиночці»

Олена Добродій, яку підозрюють у вбивстві її дванадцятирічної доньки Каті, знаходиться у кропивницькому СІЗО в одиночній камері.

Про це «УЦ» повідомило джерело у правоохоронних органах.

За словами джерела, Олена Добродій поводить себе спокійно. «Вона не скаржиться на умови перебування», – додав наш співрозмовник.

Нагадаємо, дванадцятирічна Катерина Добродій восьмого грудня нібито пішла до школи, однак там не з’явилася. Протягом цих днів дівчинку шукали поліція, військові та кілька десятків добровольців.

Дванадцятого грудня тіло дівчинки знайшли неподалік бази відпочинку в Обознівці Кіровоградського району. Того ж дня за підозрою в умисному вбивстві затримали її матір Олену Добродій.

Чотирнадцятого грудня Кіровський районний суд Кропивницького вирішив узяти підозрювану під варту строком на 60 діб без права внесення застави. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.