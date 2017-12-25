Гайворонська РДА розповіла, що думає про мерію і ялинку (ФОТО)

Насправді відкриття новорічної ялинки у Гайвороні було велелюдним і гарно організованим.

Про це йдеться у листі Гайворонської РДА, надісланому на електронну адресу «УЦ».

Наводимо посланні повністю: «У Інтернет-виданні за 22.12.2017 року ви опублікували матеріал “У райцентрі на Кіровоградщині міськрада й РДА пересварилися через новорічну ялинку”. Гайворонська райдержадміністрація здивована такою інтерпретацією подій , які відбулися 19.12.2017 року в місті на площі Шевченка.

Насправді свято було велелюдним, гарно організованим відділом культури райдержадміністрації, і всі присутні залишилися задоволеними. Тому ми надсилаємо повний репортаж з фото про урочисте відкриття головної ялинки Гайворонського району. На жаль, знімок нашої ялинки, який ви розмістили, зроблено дуже невдало. Зафіксовано робочий момент під час її встановлення і до того, як ялинку прикрасили, тому вона мала такий вигляд. А тепер порівняйте як вона вже виглядає на самому святі. Як кажуть, дві великі різниці.

До речі, щодо Гайворонської міської ради, то дійсно її керівництво давно вже “не має ніякого стосунку” не тільки до ялинки, але й до багатьох необхідних і життєво важливих справ у місті, бо працює непрофесійно, непрозоро і не враховує потреби більшості жителів міста. На жаль».

У РДА також зазначили, що «у День Святого Миколая голова райдержадміністрації Юрій Клименко і голова районної ради Дмитро Грабовий у районному Будинку культури зустрілися з учнями 1-4 класів шкіл міста. Вони привітали школярів зі святом, побажали добре вчитися, рости здоровими і щасливими. За сприяння райдержадміністрації й районної ради всі учні молодших класів Гайворона у День Святого Миколая отримали подарунки, а найближчим часом всі учні району також смакуватимуть солодощами. Це стало можливим завдяки благодійній допомозі сільськогосподарських та промислових підприємств району.

Цього ж дня керівники району відвідали дитяче відділення Центральної районної лікарні та школи у селах Вікнини і Тополі, де також вручили дітям солодкі подарунки.

А ввечері цього ж дня Юрій Клименко і Дмитро Грабовий на площі Шевченка біля районного Будинку культури взяли участь в урочистому відкритті Новорічної ялинки».