У Кропивницькому підірвали МАФи депутата міськради (ФОТО)

Кілька МАФів згоріли у ніч на 25 грудня на вулиці Космонавта Попова в обласному центрі.

Про це «УЦ» повідомили очевидці події.

Вибухи пролунали після 04:00, на місце події одразу прибули рятувальники.

За даними прес-служби УДСНС в області, горіли чотири павільйони на площі 150 квадратних метри. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, на вулиці Попова у Кропивницькому під магазинами, земельна ділянка під якими належить депутату міськради Віталію Бєлову, проходить тепломережа.

Фото прес-служби УДСНС в області