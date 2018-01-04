ТОП-модель з Кропивницького на Новий рік посвітила тілом у снігах (ФОТО)

ТОП-модель Аліна Байкова виклала в Instagram світлини зі святкування нового року.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

Байкова відзначила свято на фешенебельному швейцарському курорті Cент-Моріц у компанії своїх колег.

Як пише «Таблоїд», до Аліниної «команди Сент-Моріца» увійшли дружина дизайнера Роберто Каваллі Єва з сином Даніеле Каваллі, президент Moncler мільярдер Ремо Руффіні, його дружина Франческа і сини П’єтро та Ромео. Відривалися разом із Байковою й сестри-дизайнерки Сара і Джованна Батталья.

Нагадаємо, Аліна Байкова народилася у Кропивницькому (тоді – Кіровоград). Вона почала кар’єру моделі у 22 роки й нині є однією з найуспішніших українок у цій сфері.

Раніше її бачили в компанії Ді Капріо та колишнього бойфренда її приятельки супермоделі Гайді Клум Віто Шнабеля.