У Кропивницькому під час новорічних свят викликали поліцію понад триста разів

З 31 грудня до 2 січня патрульні Кропивницького опрацювали 332 виклики, які надійшли на спеціальну лінію 102.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Поліцейські запобігли 13 випадкам бійок, попередили 29 конфліктних ситуацій, зупинили п’ятьох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Інспектори забезпечили охорону громадського порядку у місцях скупчення людей, знайшли загублену людину, оформили 16 адміністративних матеріалів у сфері охорони громадського порядку та публічної безпеки.

Охоронці порядку також оформили два ДТП і склали 54 адміністративні матеріали у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

В цілому, за повідомленням прес-служби поліції, новорічні свята минули в Кропивницькому спокійно.