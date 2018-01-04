В обласному кардіодиспансері у Кропивницькому зробили унікальну операцію на серці

Кардіохірург Андрій Клянчин зробив унікальну операцію на серці жительці Світловодського району Валентині Сідненко.

Про це пише «Нова газета».

63-річна мешканка Світловодського району Валентина Сідненко звернулася до кардіодиспансеру наприкінці листопада. Протягом 12 років її турбували біль за грудиною і задишка при найменшому навантаженні.

В останні шість місяців ці скарги виникали навіть у спокійному стані, з’явилося відчуття страху смерті. Пацієнтку обстежили і виявили важке поєднання декількох захворювань – порок аортального клапана, атеросклеротичне ураження коронарних артерій, звуження лівої сонної артерії.

За словами Андрія Клянчина, захворювання могло б призвести до тяжких ускладнень і навіть до зупинки серця. З огляду на високу складність операції пацієнтці запропонували їхати на лікування до Києва, але вона відмовилася. Часу на очікування було зовсім небагато, і 11 грудня вперше в області зробили операцію – одномоментне видалення атеросклеротичної бляшки з сонної артерії, протезування аортального клапана серця і відновлення кровопостачання міокарда (коронарне шунтування).

Унікальність операції в тому, що під час одного наркозу виконані одразу три складні хірургічні втручання. Перше – видалення бляшки з сонної артерії, які живлять головний мозок, для запобігання інсульту. Друге – заміна аортального клапана (звуження самого клапана було критичним і могло призвести до зупинки серця). Третє – коронарне шунтування (бляшки в артеріях серця могли призвести до інфаркту).

Операцію провела команда медиків Кіровоградського обласного кардіологічного диспансеру на чолі з кардіохірургом Андрієм Клянчиним.

Нині пацієнтка почувається добре і готується до виписки додому.