Слідство у справі екс-нардепа, якого підозрюють у відмиванні грошей на Кіровоградщині, завершили

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка.

Про це його адвокат Петро Бойко повідомив «Українським новинам», передає «Кореспондент».

За словами Бойка, 4 січня оголосили про закінчення досудового розслідування. Матеріали кримінальної справи передані стороні захисту для ознайомлення.

Адвокат зазначив, що у справі – 200 томів, і наголосив, що захист не затягуватиме з ознайомленням.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року в рамках розслідування епізоду з завдання збитків ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн дол. США детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру колишньому народному депутатові, екс-голові комітету ВР з питань ПЕК Миколі Мартиненку (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України).

У квітні – травні 2017-го повідомлення про підозру також отримали керівники НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та Державний концерн «Ядерне Паливо».

20 грудня 2017 року Мартиненку вручили остаточну підозру.