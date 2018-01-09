На Кіровоградщині дільничний поліцейський врятував від смерті епілептика

Життя людини вдалося врятувати завдяки професійним діям і швидкій реакції дільничного Добровеличківського відділення поліції, який, за щасливим збігом обставин, опинився поряд та надав першу долікарську допомогу.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Події відбувалися у центрі Добровеличківки. Серед перехожих нічим не привертав до себе уваги чоловік середнього віку. Однак вже за деякий час він гучно вигукнув, впав на землю і почав пручатися від судом.

За кілька метрів від місця події перебував керівник сектору превенції Добровеличківського відділення поліції Артем Мниха. Не втрачаючи ні секунди, поліцейський підбіг до потерпілого, спробував привести чоловіка до тями, а коли побачив, що той знаходиться в напівсвідомому стані й, очевидно, переживає епілептичний напад, правильно зорієнтувався в ситуації.

Артем дістав з кишені куртки ключі, ними розтиснув чоловіку щелепи та вивільнив дихальні шляхи, чим і врятував його від асфіксії. У цей момент на допомогу поліцейському прийшов колега – працівник Добровеличківського районного відділу державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Гненний. Разом вони привели чоловіка до тями та дочекалися приїзду реанімаційної бригади швидкої медичної допомоги.

Зі словами подяки за людяність і допомогу в порятунку життя до керівництва районного відділу поліції вже за кілька днів після пригоди звернувся особисто головний лікар лікарні швидкої допомоги Добровеличківської ЦРЛ Юрій Павленко.