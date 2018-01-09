На Кіровоградщині за перший тиждень року не зафіксували жодного випадку грипу

Випадків грипу в Кіровоградській області протягом першого тижня 2018 року не зафіксовано.

Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру, текст якого має «УЦ».

Епідситуація з ГРВІ на минулому тижні в області відносно спокійна. Показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу та знаходиться на рівні мінус 54,3% до значення епідпорогу.

З початку епідсезону (з 2 жовтня 2017року) проти грипу вакцинували 6255 осіб. Найбільше вакцинованих – уКропивницькому – 1631, Кіровоградському районі – 838, Світловодську – 706, Бобринецькому – 418, Маловисківському – 342, Добровеличківському – 341 та Новоукраїнському районах – 271.

Нагадаємо, у січні 2017 року в області зафіксували два смертельні випадки, спричинені грипом.