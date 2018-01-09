«Олександрію» планують підсилити іноземцями

Склад ФК «Олександрія» планують підсилити гравцями донецького «Шахтаря» та іноземними футболістами.

Про це в інтерв’ю «Команді №1» заявив головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран.

«Адже ми прекрасно розуміємо, що у нас багато вікових хлопців. У мене була з президентом клубу розмова, підсумком якої стало рішення про поступове омолодження складу, оскільки кардинальні заходи можуть обернутися плачевно для колективу. Зокрема, на збори з основою полетять шість молодих футболістів: чотири місцевих гравця і два – з дубля “Шахтаря”», – зазначив Шаран.

Він також сказав, що хоче звернути увагу й на іноземців: «Ми плануємо залучення до роботи з командою іноземних виконавців атакуючого плану».

Збори «Олександрії» розпочнуться 10 січня й відбудуться у Туреччині. Команда проведе десять контрольних поєдинків.