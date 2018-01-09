У Кропивницькому вшанували пам’ять визволителів міста від фашистів (ФОТО)

8 січня кропивничани відзначили день визволення рідного міста від нацистських загарбників у роки Другої світової війни.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

74 роки тому воїни Другого українського фронту остаточно звільнили місто від нацистської окупації, що тривала з 5 серпня 1941 року по 8 січня 1944-го. В боях за визволення міста свої життя віддали 36460 воїнів.

Вшанувати їх пам’ять до меморіального комплексу на Фортечних валах прийшли жителі обласного центру, ветерани, заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Світлана Лобанова, міський голова міста Кропивницького Андрій Райкович, представники обласної та міської влади.

Присутні поклали живі квіти до Вічного Вогню, пам’ятного знаку «Багнет» та пам’ятника «Жертвам нацизму», а також вшанували на Алеї Героїв АТО пам’ять наших земляків, які віддали свої життя за збереження територіальної цілісності і держаного суверенітету України.