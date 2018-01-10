Кіровоградщина відзначає 79 років з дня утворення

10 січня 1939 року Президія Верховної Ради СРСР своїм указом утворила Кіровоградську область.

Нині, як пише «Вікіпедія», площа Кіровоградщини становить 24,6 тис. кв. км (4,1 % від території України). Протяжність області з півночі на південь – майже 148 км, із заходу на схід – 335 км.

Область розташовується на південних схилах Причорноморської височини. Це обумовлює дуже нерівний горбистий рельєф, на території Кіровоградщини – велика кількість балок і ярів.

Кіровоградська область є цікавою і багатою в археологічному плані – тут знайшли викопні пам’ятки, що засвідчують перебування людини на землях сучасної Кіровоградщини з часів пізнього палеоліту. Особливо ж цікавими є знахідки поховань пізнішого часу, наприклад предмети з розкопок кургану неподалік села Веселівка Новомиргородського району доби бронзи (2 тисячоліття до н. е.). Розкопки поховань, кількість яких обраховується десятками, провадяться не лише на периферії, а й у межах обласного центру – так, у 2000-х сенсаційні знахідки виявили під час розкопок на кропивницькій вулиці космонавта Попова.

Область складається з 21 району та двох районів в обласному центрі – Кропивницькому. На території Кіровоградщини – чотири міста обласного підпорядкування: Кропивницький, Світловодськ, Олександрія та Знам’янка.

Кількість населення Кіровоградської області, за даними головного управління статистики, – 958,1 тис. чол. (станом на 1 листопада 2017 року).