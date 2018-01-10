«Кіровоградтепло» оприлюднило список адрес боржників

ДП «Кіровоградтепло» оприлюднило список адрес, де є заборгованість за теплопостачання.

Адреси є у розпорядженні «УЦ».

Загальна сума боргу кропивничан перед «Кіровоградтепло» станом на 9 січня 2018 року – понад 48 мільйонів гривень.

На підприємстві наголошують: «Від своєчасних розрахунків споживачів залежить стабільне проходження опалювального сезону 2017/2018 – адже тільки за такої умови підприємство матиме змогу розраховуватись за спожитий природний газ та отримувати ліміти газу для забезпечення роботи котельних у штатному режимі».

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» може знову відключити котельні, які забезпечують централізоване опалення Кропивницького, з 15 січня.

У міській раді визначили 15 січня як граничну дату, до якої «Кіровоградтепло» має отримати ліміти на газ. Якщо цього не вдасться зробити, мерія починатиме процедуру повернення підприємства до комунальної власності.