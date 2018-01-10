На Кіровоградщині підліток ледь не забив палицею до смерті дорослого чоловіка

14-річний мешканець Долинської, за попередніми даними, побив 29-річного чоловіка під час сварки.

Правоохоронці розслідують обставини злочину, повідомили «УЦ» у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До поліції надійшло повідомлення з приймального відділення районної лікарні про те, що до реанімації доставлений 29-річний місцевий мешканець із численними тілесними ушкодження.

«Поліцейські встановили, що чоловік перебував у гостях у своїх знайомих. Коли повертався додому, на вулиці між ним та невідомими виник конфлікт. Під час сварки один з незнайомців завдав потерпілому ударів дерев’яною палицею в голову, – повідомив начальник Долинського відділу поліції Сергій Тюлєнєв. – Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські за гарячими слідами встановили особу зловмисника. Ним виявився 14-річний місцевий мешканець».

Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.