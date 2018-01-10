В Олександрії на вокзалі заколядували священики (ВІДЕО)

На залізничному вокзалі в Олександрії прозвучали українські колядки, а відео акції опублікували на каналі храму Різдва Христового в YouTube.

Як розповіли «Моїй Олександрії» в храмі, різдвяний флешмоб відбувся ввечері 8 січня. В акції брали участь представники молодіжного хору «Благовіст», який працює при храмі, й обидва священика храму – Димитрій Литвинов і Андрій Савельєв.

«Одна з давніх традицій в різдвяні свята – співати колядки, прославляючи в них народження Ісуса Христа. Радість зимових свят прийшла і на олександрійський залізничний вокзал. Ми заспівали різдвяні пісні та привітали всіх мандрівників зі святами», – прокоментував Савельєв.

Нагадаємо, священослужителі Кафедрального собору Різдва Божої Матері заспівали колядок у супермаркеті «Велмарт» у Кропивницькому.