«Кіровоградтепло» може заборгувати газовикам п’яту частину бюджету Кропивницького

У ДП «Кіровоградтепло» немає номінацій на газ ще з жовтня 2017 року, і підприємство має майже 90 мільйонів гривень боргу за газопостачання.

Про це повідомив голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Олександр Гладкий на засіданні міської надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій сьогодні, 11 січня, передає «Гречка».

«Завтра останній день, коли можна закрити всі питання грудня. За цей місяць нарахують ще 95 мільйонів гривень, якщо нічого не вирішать. На кінець року може бути неврегульований баланс до півмільярда гривень, а це одна п’ята бюджету Кропивницького», – зазначив Гладкий.

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» може знову відключити котельні, які забезпечують централізоване опалення Кропивницького, з 15 січня.

У міській раді визначили 15 січня як граничну дату, до якої «Кіровоградтепло» має отримати ліміти на газ. Якщо цього не вдасться зробити, мерія починатиме процедуру повернення підприємства до комунальної власності.

Тим часом «Кіровоградтепло» оприлюднило адреси своїх боржників та загальну суму боргу населення за теплопостачання – понад 48 мільйонів гривень.