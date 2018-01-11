На Кіровоградщині озброєні бандити напали на родину фермера

Невідомі в масках ввечері 10 січня вдерлися до будинку керівника фермерського господарства ТОВ «Колос» Олександра Замкового.
Погрозами вони дізналися, де заховані гроші, після чого втекли з награбованим, пишуть «Олександрійські новини» з посиланням на власні джерела.
Злочинці вдерлися до приватного будинку і допитувалися у господарів, де заховані їхні заощадження. Дізнавшись потрібну інформацію, нападники зникли, прихопивши з собою десятки тисяч готівки в доларах США та гривнях.
Сім’я підприємця не планувала в цей час бути вдома, а збиралася на відпочинок за кордон. Через погіршення погоди вони вирішили повернутися й останні кілька днів перебували в Олександрії.
Інші подробиці нападу наразі невідомі. Журналістам поки не вдалося отримати офіційні коментарі від правоохоронців.
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Працівники управління карного розшуку, Олександрійського районного відділення поліції за участі спецпризначенців КОРДу затримали учасників злочинної групи, які здійснювали розбійні напади на родини фермерів.