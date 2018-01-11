На Кіровоградщині озброєні бандити напали на родину фермера

Невідомі в масках ввечері 10 січня вдерлися до будинку керівника фермерського господарства ТОВ «Колос» Олександра Замкового.

Погрозами вони дізналися, де заховані гроші, після чого втекли з награбованим, пишуть «Олександрійські новини» з посиланням на власні джерела.

Злочинці вдерлися до приватного будинку і допитувалися у господарів, де заховані їхні заощадження. Дізнавшись потрібну інформацію, нападники зникли, прихопивши з собою десятки тисяч готівки в доларах США та гривнях.

Сім’я підприємця не планувала в цей час бути вдома, а збиралася на відпочинок за кордон. Через погіршення погоди вони вирішили повернутися й останні кілька днів перебували в Олександрії.

Інші подробиці нападу наразі невідомі. Журналістам поки не вдалося отримати офіційні коментарі від правоохоронців.