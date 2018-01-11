Проти судді з Кропивницького, який тікав від поліції, порушили дисциплінарну справу

Вища рада правосуддя (ВРП) порушила дисциплінарну справу проти судді Кіровського районного суду Кропивницького Олексія Галагана.

Про це свідчать результати розгляду питань порядку денного засідання Третьої Дисциплінарної палати ВРП від 10 січня 2018 року, які є у розпорядженні «УЦ».

Справу порушили за скаргою народного депутата Антона Геращенка. Чого саме стосувалася скарга, наразі невідомо.

Водночас ВРП відмовила у порушенні справи проти судді Апеляційного суду Кіровоградської області Людмили Ткаченко.

У 2016 році патрульні Кропивницького склали на суддю Олексія Галагана протоколи за водіння у нетверезому стані, невиконання вимоги про зупинку та злісну непокору працівникам поліції. Кіровоградський районний суд визнав його винним і призначив 3400 гривень штрафу, однак через кілька тижнів апеляційний суд скасував це рішення.