У Кропивницькому «сміливий» рецидивіст відібрав мобільний у 12-річного хлопчика

38-річний раніше судимий житель області заволодів мобільним телефоном школяра, спричинивши збитків на 4 тисячі гривень.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Пригода сталася близько 17:00 біля одного з навчальних закладів Кропивницького. Зловмисник примітив 12-річного хлопця, який розмовляв по телефону. Грабіжник підійшов ближче, вихопив із рук дитини мобілку та втік.

Хлопець розповів про те, що сталося, батькам, і вони звернулися за допомогою до працівників поліції.

«У ході проведення розшукових заходів працівники карного розшуку відділу поліції встановили особу зловмисника та його місцезнаходження, – розповів начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко. – Як виявилося, чоловік вже має декілька судимостей за вчинення тяжких злочинів. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Речовий доказ – мобільний телефон потерпілого – вилучено та повернуто власнику».

Грабіжнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.