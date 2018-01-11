За дорученням Кузьменка на Кіровоградщині відкривають пункти обігріву (адреси)

Відповідно до доручення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка, на території Кіровоградщини працюють 43 стаціонарні пункти обігріву.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області.

В основному – це ФАПи, амбулаторії, залізничні станції, сільські ради. У пунктах обігріву цілодобово чергуватимуть відповідальні працівники, волонтери та представники громадських організацій.

11 січня працівники Кропивницького міськрайонного відділу УДСНС в області спільно з представниками міської ради у Кропивницькому перевірили готовність стаціонарних пунктів обігріву до прийому громадян.

У випадку зниження температури повітря до -10 Служба порятунку Кіровоградщини готова додатково у кожному районному центрі та в Кропивницькому встановити 22 намети мобільних пунктів обігріву.