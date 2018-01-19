Контрактнику, який застрелив двох солдат під Кропивницьким, загрожує довічне

Військовослужбовець 25 бригади Ігор Гуртовий, який під час служби застрелив двох десантників на навчальному полігоні у Канатовому в Кіровоградському районі, досі залишається під вартою.

Йому загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув’язнення, пише «КП». Нині справа набуває все більшого резонансу, учасників АТО просять підтримати військового, а громадськість – узяти ситуацію на контроль.

«Солдат Ігор Гуртовий ніс службу, охороняв об’єкт, у якому знаходилися озброєні бійці, військова техніка та зенітка, – написала на своїй сторінці у соцмережі керівник мобільної інструкторської групи «Марусині ведмеді» Збройних сил України Маруся Звіробій, яка займається підготовкою в тому числі десантників. – Усе це добро він, звісно, охороняв озброєним. Натомість командир іншої групи бійців дав завдання “зняти” постового, не попередивши про це нікого. Наголошую! Всі учасники трагедії мали досвід бойових дій в АТО! Довго чухатися в разі небезпеки не будуть! Вночі Гуртовий почув шум у кущах, пішов перевірити і натрапив на хлопців зі зброєю та наказом “зняти” постового. Гуртовий не дав себе “зняти” та, відчуваючи загрозу для свого життя, відкрив вогонь, як написано в статуті. Нападників було двоє, теж АТОвці, тепер, на жаль, “двохсоті”».

Як повідомили «КП» у військовій прокуратурі, проти Гуртового відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Захист Гуртового – Олександр Язан і Юрій Деркаченко – з кваліфікацією злочину не згоден.

«Це неправильна правова кваліфікація, – зазначив Олександр Язан. – Солдат ніс службу, охороняв бойові позиції зі зброєю. Під час цієї служби на нього напали. Він, відповідно до статуту, застосував зброю. У Кримінальному кодексі України є розділ 19 – військові злочини. І його дії треба кваліфікувати як військовий злочин. Натомість слідство і прокуратура ці факти перекрутили і кваліфікують по-своєму. Ми просили перекваліфікувати, але нам відмовляли. Третій із групи, яка здійснювала напад, дає свідчення, що нападу не було, а вони просто виходили з кущів і хтось ні з того, ні з сього почав стріляти. Каже, командир відправив їх нібито обстежити територію на предмет входів і виходів диверсійсно-розвідувальної групи. Але про цей наказ відповідальний військового містечка нічого не знав».

За словами адвоката, схожа ситуація була в Донецькому аеропорту в 2014 році. Тоді вартовий – боєць третього полку спецпризначення – відкрив вогонь на ураження, коли його побратим не реагував на вимогу вартового спинитися і продовжив іти в його напрямку. Тоді дії вартового визнали такими, що відповідали статуту, і боєць не поніс жодної кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 10 вересня 2017 року на Кіровоградщині загинули два військовослужбовці військової служби за контрактом 25 окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.

Згодом стало відомо, що їх застрелив військовослужбовець, знаходячись на бойовому посту.