ДТП на ровном месте

Неприятности, как известно, поодиночке не ходят. Вот такая групповая неприятность случилась у нашей героини с приятным именем Любовь. Сначала ее машина попала в аварию. Не страшную, но все же. Водитель, ехавший сзади, зазевался и не заметил поворачивающего авто. Небольшой удар привел к повреждениям железа и обошелся без травм для участников ДТП. Вызванная полиция, оценив причиненный ущерб, предложила составить европротокол, что и было сделано. Приехавший на место аварии независимый эксперт оценил повреждения автомобиля Любы в сумму чуть более 13 тысяч гривен. И в разговоре посоветовал обратиться на СТО, с которой якобы уже ранее имел дело.

Вот тут все самое неприятное и началось. Хозяин СТО, назовем его Игорь, приняв в ремонт машину, пообещал закончить все работы через полторы недели. Не сильно насторожило Любу то, что он отказался сразу озвучить стоимость ремонта. В принципе понятно, что, кроме восстановления после аварии, потребуются еще какие-то работы. Ведь машина уже поездила по нашим дорогам и до аварии…

Через две недели после начала ремонта Игорь начал изредка брать трубку телефона, каждый раз обещая «завтра» перезвонить и отдать готовую машину. Через месяц ничего не поменялось – «кормление завтраками» продолжалось по-прежнему. Еще через пару недель была озвучена сумма ремонта, которая вдвое превышала страховую оценку. При этом дата окончания ремонта, опять же, озвучивалась неопределенно.

Почти через два месяца после начала злоключений с ремонтом Любовь таки решила сама прийти и забрать машину – уже хоть в каком-либо состоянии, – о чем и известила Игоря. На удивление, тот заявил, что машина готова и можно ее забрать спокойно. Только нужно оплатить ремонт, что и было сделано, хотя сумма ремонта почти вдвое превышала сумму, выплаченную страховой компанией. Зайдя на территорию станции, Люба увидела свою машину, которая стояла на улице под проливным дождем с открытым капотом. Более того, она узнала, что ремонт не закончен, а нужно еще купить и установить элементы защиты кузова. Оказалось, что эту часть ремонта в смету не включили, а значит, и не оплатили.

Предложение купить недостающие части было, мягко говоря, проигнорировано. А если говорить точно, то Игорь ни с того ни с сего начал агрессивно себя вести, ругаться и оскорблять Любу. Например, на просьбу отдать ключи от машины он предложил искать их самостоятельно! Растерявшись, Люба пыталась хоть что-то возразить, но хозяин СТО начал даже распускать руки, толкая своего клиента. Обескураженная Люба смогла только включить камеру телефона, которую обозленный нахал пытался забрать или выбить из рук. За женщину заступились случайные свидетели, которые заехали на станцию в поисках ремонта. Когда один из них предложил помочь купить и привезти недостающие детали, Игорь вдруг сменил гнев на милость и сам вызвался отвезти свою клиентку в магазин. Однако по пути туда прямо на перекрестке нагло высадил ее из машины и вернулся на свою станцию. Когда Люба пешком (напоминаем: шел дождь!) пришла во второй раз за своей машиной, ворота станции… были закрыты.

Настойчивые звонки и угрозы вызвать полицию подействовали: ворота открылись, и ключи от машины нашлись. Только вот уехать сразу не получилось: недавно купленный аккумулятор категорически отказывался запускать двигатель. Сотрудники СТО поколдовали некоторое время и с трудом, но завели машину. На выезде с территории злополучной станции случилась очередная неприятность: машина заглохла, а попытка ее завести привела к непонятному громкому хлопку под капотом.

Как позже оказалось, при попытке запустить двигатель на станции были нарушены некоторые контакты и соединительные трубки. А дальнейший ремонт на другой станции показал, что в один из цилиндров двигателя попала вода, глушитель был оторван, свечи зажигания «вдруг» оказались в ужасном состоянии (хотя и были куплены за пару недель до аварии), а новый аккумулятор не просто разряжен, но еще и испорчен…

В такую ситуацию может попасть каждый. Но Люба допустила сразу несколько ошибок. Первая: надо заключать договор о предоставлении услуг. В нем необходимо оговаривать все подробности ремонта и согласовывать хотя бы ориентировочные суммы. Конечная цена может превышать начальную, но не более чем на 15-20%. Вторая ошибка: если условия даже устной договоренности о сроках выполнения работ нарушаются без каких-либо пояснений, то нужно немедленно забирать свое транспортное средство. Даже с привлечением правоохранителей! А уж в случае, если сотрудники станции отказываются отдавать ключи от машины, необходимо тут же вызывать полицию. Такое деяние имеет свои определения в Уголовном кодексе! И третья ошибка: если уж сами не имеете опыта пользования услугами СТО, советуйтесь с теми, у кого этот опыт есть. Не доверяйте случайным знакомым и не слушайте советы тех, кому на вас в принципе наплевать.