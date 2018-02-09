У Кропивницькому з третього поверху зірвався руфер

В обласному центрі 15-річний Владислав Гавриленко зірвався з пожежної драбини на рівні третього поверху будинку.

Хлопець отримав численні травми і знаходиться у важкому стані в лікарні, пише «КП». Мама ні на крок не відходить від сина. Тим часом друзі родини просять небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування.

Біда сталася першого лютого ввечері.

«Ми вирішили піднятися пожежною драбиною на дах будинку, щоб зробити фото і трохи посидіти там, подивитися на місто. Ми на тому даху були не раз», – розповів друг Влада Артем.

Але цього разу все пішло не так, як зазвичай. Хлопці не встигли піднятися на дах, як почала обриватися драбина.

«Я був на рівні другого поверху, а Влад – на поверх вище, – поділився Артем. – Чую якісь звуки, наче щось ламається. Потім ще якийсь глухий звук. Я глянув униз – на землі лежав Влад, а вгорі висіла надламана драбина. Добре, що хоч вона на Влада не впала. Я швидко спустився і підбіг до нього. Він спочатку лежав, а потім різко піднявся. Я взяв його під руку, чогось добре запам’ятав, що він рівно дихав, викликав швидку, яка приїхала хвилин за п’ять і забрала його у лікарню. Це було дуже страшно».

Пригадав Владислава як слухача курсів із надання першої допомоги керівник загону швидкого реагування обласної організації Товариства Червоного хреста України Віталій Зозуля.

«Влад приходив до нас на курси влітку, – сказав він. – Тоді йому багато хто, і волонтери, й інші слухачі говорили, що руферство – не найкраще заняття, що це дуже небезпечно. Навіть намагалися його відмовити від таких ризиків. Це ледь не квиток в один кінець – ні страховки, нічого немає. Я цим ніколи не займався і нікому не раджу, краще вже у гори сходити, це буде набагато корисніше».

Нині Влад лежить у лікарні. Попередньо хлопцю діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, кататравму, переломи верхньої і нижньої щелепи, кісток черепа, носу.

«Кілька днів тому я був у Влада. Він у важкому стані… Лікарі сказали, що у нього роздроблена щелепа, щось із носом, гематоми внутрішніх органів. Але він при свідомості, радий був мене бачити, ми трохи поговорили. Все буде добре!» – зазначив друг постраждалого.

Щоб одужати, Владиславу потрібно пройти тривалий курс лікування.

Допомогти можна, перерахувавши кошти на картку «Приватбанку»: 5168 7551 0422 7653 (Гавриленко Альона Павлівна – мама).