В Олександрії один співпляшник забив до смерті іншого

Повідомлення про смерть 48-річного містянина до Олександрійського відділу поліції надійшло 9 лютого.

Правоохоронці негайно виїхали на місце для з’ясування обставин події, повідомили «УЦ» у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Менше ніж за добу, провівши низку слідчо-розшукових заходів, поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 26-річний раніше судимий мешканець міста. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. У даний час стосовно нього обирається запобіжний захід тримання під вартою», – розповів т. в. о. начальника Олександрійського відділу поліції Володимир Горяний.

Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого один із них завдав іншому травм, що виявилися для потерпілого несумісними з життям.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.