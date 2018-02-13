Після вибуху

Надзвичайна подія відбулася в одному зі старих районів обласного центру. Чоловік поставив їжу на вогонь і заснув, піна загасила вогонь, і, коли він прокинувся й спробував запалити цигарку, вибухнув газ. На щастя, жертв нема, але чотириквартирний будинок значно постраждав. Одна квартира (де й відбувся вибух) майже повністю зруйнована, ще у двох – значні пошкодження. А найголовніше – від вибуху частково зруйнувався дах.

Що робити мешканцям будинку далі та яким чином на цю подію реагує місцева влада – ось головні питання, які ми задали начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій Сергію Коваленку.

– Сергію Миколайовичу, чи буде допомагати місцева влада постраждалим від вибуху?

– Звичайно. Ми як раз опрацьовуємо це питання. В мене вже були сьогодні мешканці будинку, ми поспілкувалися та дійшли згоди. Але спершу потрібно визначити, які розміри шкоди заподіяв вибух. Разом із начальником ЖЕО №1 ми провели первинну будівельно-технічну експертизу та візуально оцінили пошкодження, але остаточне слово – за професіоналами. Вже направлено запит на ТОВ «ПВІ “Агропроект”», які мають відповідних фахівців. Саме на результатах їхнього дослідження ми й зробимо необхідні висновки та проведемо роботи. Адже зараз важко сказати, чи потребує будинок часткового ремонту, чи взагалі має аварійний стан та непридатний для життя. Хоча ззовні він виглядає досить непогано. Але, знов-таки, – чекаємо висновків фахівців. Треба знати, де підсилити конструкцію, де частково демонтувати та відновити. Адже там живуть люди, тому потрібно бути впевненим у їхній безпеці.

– Скільки часу на це потрібно?

– Хочемо вихідні дані експертизи отримати до середи. Тоді, сподіваємось, до кінця цього тижня ми вже зможемо почати якісь роботи. Але є певні труднощі: дах будинку зараз ремонтувати не можна. Адже його треба знімати повністю, а зараз дощ чи сніг принесуть велику шкоду в цьому випадку. Внутрішні роботи почнемо – укріплення та підсилення, щоб дочекатися сприятливої погоди.

Але на час вплине ще й існуюча система виділення та використання коштів. Вона, на жаль, недосконала. Я виносив пропозицію до наших депутатів, щоб у таких випадках (аварійні ситуації та надзвичайні події, які потребують миттєвої реакції) застосовувати спрощену процедуру використання коштів. Адже на це йде багато часу, а якщо суми перевищують 200 тисяч гривень, то необхідно проводити тендери, які займають ще більше часу, якого інколи в людей нема.

Однозначно, ми будемо намагатися зробити все якісно та найшвидше.

– А ось у нашому конкретному випадку за які кошти повинно проводитися відновлення будинку?

– Відповідальність за вибух і пошкод­ження несуть власник квартири та його орендатор. На місці події вже побували правоохоронні органи, які зроблять свої висновки. Але ж, коли спілкуєшся з мешканцями, стає зрозумілим, що навряд чи власник злощасної квартири спроможний на відшкодування зруйнованої будівлі та усіх пошкоджень. Тому більшу частину витрат візьме на себе місто. В нас є фонд депутатської допомоги, є певні напрацювання у вирішенні таких проблем.

– Як вже допомогла влада мешканцям цього будинку?

– Найбільше постраждали дві квартири: та, в якій відбувся вибух, та найближча до неї. Ми запропонували всім жителям переїхати до гуртожитку, але вони відмовилися, бо мають, де перечекати. Тож ми допомогли з перевезенням майна до їхнього місця перебування. У двох квартирах люди залишилися жити. Там теж є пошкодження, але вони дозволяють жити. На сьогодні будинок відключено від газопостачання, бо без експертизи та ремонту його поновлювати небезпечно. У двох квартирах (де живуть люди) відновили електропостачання, щоб можна було хоч якось виживати.

– Тож ми можемо запевнити своїх читачів, що місцева влада не залишить мешканців міста без допомоги?

– Безумовно. Ми зробимо все, що зможемо, щоб захистити постраждалих.