В бананово-лимонном «Чернолесском»

У лесников есть немало преимуществ перед представителями других отраслей. Они работают на свежем воздухе, понимают и оберегают природу, приумножают зеленые насаждения… А еще они умеют скучные мероприятия превратить в яркое событие. Таким событием стала совсем не кабинетная коллегия, которая прошла на базе ГП «Чернолесское лесное хозяйство».

Формальной темой мероприятия, на которое съехались руководители лесохозяйственных предприятий области, был отчет о работе, проделанной в 2017 году. Его сделала Наталья Ревенко, начальник Кировоградского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. И приведенные цифры не были «безликими», за каждой – работа, люди, новшества и традиции. Так, в прошлом году было создано 260 гектаров новых лесов. Для создания лесных насаждений выращено почти 5 миллионов штук сеянцев и заготовлено более 24 тонн семян.

Лесники в 2017 году перечислили более 101 миллиона гривен налогов, сборов и обязательных платежей. Средняя заработная плата составила 12 тысяч 291 грн. При этом от государства отрасль помощи не получает. Недостаток финансирования сказывается на степных лесхозах – Компанеевском, Долинском, Онуфриевском и Светловодском. Как могут, им помогают коллеги, но отсутствие государственной дотации может иметь негативные экологические последствия. «Инвестор не будет вкладывать деньги в то, что даст прибыль через сто лет, – заметила Наталья Ревенко. - Поэтому мы все-таки надеемся на государство».

Начальник областного управления рассказала о новшествах в отрасли. У нас началась сертификация лесов. Чернолесский и Александровский лесхозы уже прошли эту процедуру. На очереди Голованевский и Оникеевский, где уже был проведен аудит. Сертификацию осуществляют литовские специалисты. Ее цель – обеспечение экономически, экологически и социально сбалансированного ведения лесного хозяйства, то есть согласно европейским стандартам.

К сожалению, все еще имеют место незаконные вырубки леса. Недобросовестные граждане наносят ущерб, оценивающийся миллионами. Впервые в прошлом году один из нарушителей решением суда был лишен свободы на два года. Наталья Ревенко заметила, что в последнее время нарушители «охотятся» не за дровами, а за деловой древесиной.

Коллегия продолжилась на производственных участках Чернолесского лесхоза. Директор хозяйства Александр Зуев рассказал и показал коллегам, как можно зарабатывать деньги. Сначала была продемонстрирована погрузка щепы на ремонтно-транспортной территории. Щепу покупают «Интерресурсы» и с ее помощью обес­печивают альтернативное отопление объектов социальной сферы.

Раньше опилки выбрасывали, теперь, согласно имеющемуся сертификату, этого делать нельзя. Предприятие приобрело щепобойную машину, которая работает непосредственно в лесу. По словам Александра Зуева, машина окупит себя за полгода. В результате чистки леса работники собирают сухие ветки и упавшие деревья, которые на месте измельчаются в щепу, грузятся на транспорт и вывозятся. Часть продают (больше тысячи гривен за тонну), часть идет на пеллеты собственного производства. Как делают пеллеты, нам тоже показали.

Зарабатывает лесхоз и переработкой древесины. На нижнем складе в Богдановке делают заготовки для шпал, а также производят доску дубовую необрезную и обрезную, которая идет на экспорт, и из нее впоследствии делают паркет. Доска реализуется по ценам аукциона. Сейчас она стоит 770 долларов за куб. Зарплата работников деревообрабатывающего цеха составляет 14 тысяч гривен. Сотрудники признались, что работа тяжелая, но зарплата достойная.

И это еще не все. Нас повели в теплицы. Зайти через дверь из зимы в лето было чертовски приятно. Грунт с подогревом, постоянная температура воздуха 22-26 градусов. Зелень, огурцы, сладкий перец… К 8 Марта расцветут тюльпаны. К 14 февраля расцвели гиацинты. Это будет продано желающим поздравить своих близких. Естественно, в теплицах выращивается декоративный посадочный материал – туя, можжевельник, самшит. Александр Зуев заметил, что, если даже продавать каждое растение по 12 гривен за штуку, продукции в теплицах на полмиллиона гривен.

Чернолесские лесники любят экспериментировать. В результате одного из экспериментов в теплице появился уголок тропических растений. Бананы, лимоны, апельсины, грейпфруты, авокадо… Все растет, цветет и полодоносит. Красота невероятная. Говорят, что это еще и вкусно.

А вот неприятно удивил природно-заповедный фонд. Эту довольно большую территорию леса нельзя трогать без специального разрешения. Никаких санитарных чисток! Даже поваленное дерево нельзя убрать. В результате древесина гниет, разводятся вредители. В связи с этим вызывает тревогу намерение создать на территории знаменских и александровских лесов национальный парк. Как было сказано выше, инвестор туда не придет, а лесники будут вынуждены уйти. Не остаться бы нам без лесов из-за такой любви к лесу…

Фото Олега Шрамко, «УЦ»