У Гайвороні відремонтували легендарний вузькоколійний тепловоз (ФОТО)

В обертовому депо станції Гайворон регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» повністю завершили ремонт вузькоколійного тепловозу ТУ2-179, який пошкодило пожежею в серпні 2017 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Одеської залізниці», текст якого має «УЦ».

Протягом чотирьох місяців залізничники повністю замінили електропроводку, відремонтували автогальмівне обладнання, електродвигун, кузов. Машину пофарбували спеціальною автомобільною емаллю.

Головною складністю під час проведення ремонту була відсутність запасів запчастин на складах для рідкісних вузькоколійних локомотивів, а капітальний ремонт тепловозів вузької колії не передбачався у найближчий час. Більш того, обслуговують вузькоколійну дільницю Одеській залізниці лише чотири тепловози, тому вихід з ладу однієї одиниці становив суттєву проблему для приміських пасажирських перевезень. Залізничники виготовляли та збирали необхідні деталі на місці.

Перший запуск відновленого тепловозу ТУ2-179 здійснено 8 грудня 2017 року, а першу пробну поїздку – 8 2018-го. Після цього тривало усунення незначних зауважень. Нині тепловоз відновив роботу в приміському сполученні на вузькоколійній дільниці Рудниця – Гайворон – Голованівськ.

Вузькоколійна залізниця Рудниця – Голованівськ – вузькоколійна залізниця з шириною колії 750 мм у Вінницькій та Кіровоградській областях. Адміністративно перебуває в складі Одеської залізниці.

Вузькоколійка починається в смт Рудниця, проходить через міста Бершадь і Гайворон і закінчується в Голованівську. Загальна довжина – 130 км (78 км від Рудниці до Гайворона і 52 км від Гайворона до Голованівська).

Залізниця побудована на початку 20 століття як частина величезної системи вузькоколійних залізниць, що належали до Південного товариства під’їзних шляхів.