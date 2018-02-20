Рви, жги, снимай

На прошлой неделе местная Фемида признала, что уничтожать чужое имущество можно безнаказанно, если снять все на видео, позвонить в СБУ, говорить о национальных интересах и привлечь группу поддержки максимально угрожающего вида.

Кировский районный суд областного центра в лице Евгения Завгороднего закрыл административное производство против активиста, который летом прошлого года сорвал и сжег на центральной площади баннер с надписью «Елисаветград. Город Святой Елисаветы. 754 года» с надземного путепровода над улицей Николая Левитского (бывшей Колхозной). Все это было снято на видео, а запись распространялась через популярный видеохостинг YouTube и социальные сети.

Уголовное производство об уничтожении имущества, начатое по факту полицией, было в свое время закрыто, вместо него начато административное – о хулиганстве. Его судьба и решалась в прошлый вторник – в отсутствие представителей полиции и пострадавшей стороны – завода «Гидросила», которому принадлежало уничтоженное имущество.

Заседание проходило под наблюдением пары десятков сочувствующих обвиняемому, значительную часть которых составляли мужчины в штатском и камуфляже, в том числе – с шевронами 17 батальона территориальной обороны, и журналистов. В ходе односторонних дебатов ответчик Евгений Завражный заявил, что действовал – ни много ни мало – ради сохранения территориальной целостности Украины.

– В начале и в середине 2017 года от меня было два обращения в Службу безопасности Украины, на которые не было никакой реакции. Поэтому, как сознательный гражданин Украины, я решил действовать самостоятельно, так как в надписи «Елисаветград» присутствуют элементы нейро-лингвистического программирования. Доказано, что Елисаветград является русско-имперским названием, а государство Российская Федерация является правонаследницей Российской империи и признана Верховной Радой Украины страной-агрессором. Таким образом я высказал свою гражданскую позицию в отношении этого названия, – в частности, сказал Завражный.

Представлявший его интересы адвокат Юрий Кричун, известный тем, что в 2016-м защищал в суде виновника смертельного ДТП Александра Постриганенко, сына бывшего главного налоговика области, и вовсе уверен, что ничьи права и свободы при сожжении его клиентом чужой собственности нарушены не были. Очевидно, права и свободы самих собственников – не в счет.

– Хулиганские мотивы должны быть связаны с цинизмом и проявлением неуважения к членам общества… Во время того, как Завражный снимает баннер с надземного перехода, никаких граждан, которых бы возмутили каким-то образом действия Завражного, не присутствовало. Никто не делал замечаний, никто не был возмущен, – считает адвокат.

А значит, никакого хулиганства не было – согласился с доводами стороны ответчика судья Завгородний и закрыл производство. Можно долго рассуждать о том, считать ли пикеты перед зданием суда и присутствие камуфлированных активистов в заседании давлением на суд, или о том, был бы вердикт таким же, если бы полицейские, открывшие административное производство, ходили на слушания и аргументировали свою позицию. Но все это меркнет перед другими возможными последствиями созданного прецедента.

Например, вдохновившись успехом «товарища по оружию», завтра другой активист может поджечь что-нибудь еще – картинную галерею, бизнес-центр или дом сотрудника полиции, открывшего админпроизводство на Завражного. Разговоры об этом – буквально – уже звучали среди пришедших его поддержать, прямо в зале суда, в присутствии многочисленных журналистов. И неизвестно, рискнет ли кто-то сделать замечание поджигателю, «решившему действовать самостоятельно в государственных интересах»…