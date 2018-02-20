Так будет ли ремонт дороги Кропивницкий – Николаев?

Много лет подряд поездка из Кропивницкого в Николаев и обратно служит самой яркой иллюстрацией состояния украинских дорог. Это направление стало пародией на трассу, местом, где лучше проводить гонки на выживание, чем просто ездить. Периодически случаются информационные волны – когда очередной чиновник пообещает отремонтировать злополучные километры. Или наоборот – обозленные люди перекрывают дорогу, требуя ремонта.

Так было и несколько дней назад. 15 февраля собравшиеся у сельского совета в селе Водяно-Лорино жители Еланецкого района перекрыли движение транспорта по трассе Н-14 Николаев – Кропивницкий. В Водяно-Лорино к митингующим прибыли начальник управления инфраструктуры НОГА Андрей Максименко, и.о. начальника Службы автодорог Николаевщины Андрей Кристенко, начальник облавтодора Игорь Франчук, председатель районного совета Василий Богданцев и другие начальники. И уже со следующего дня участок дороги в селе был подсыпан щебнем, поработал грейдер, стало немного лучше хоть на пару недель. Вскоре чуть не взбунтовались жители печально известного всей Украине села Воссиятского с теми же проблемами.

Как озвучил чиновник из Николаевской ОГА, в этом году на дорогу выделено 300 миллионов гривен, в первую очередь будут делать участки в населенных пунктах.

А потом пришло время дутой сенсации. Тот же Андрей Максименко написал в Интернете, что, возможно, лучше будет отдать эти деньги на другую дорогу, Н-11, Днепр – Николаев. А накануне советник главы Николаевской ОГА Владимир Шульмейстер высказался, что зря власти отказались от прокладки бетонных дорог, в частности, и пресловутой трассы Александровка – Кропивницкий – Николаев.

И понеслись сенсационные заголовки в СМИ как Николаевской, так и Кировоградской области, типа «Ремонта не будет», «Отменено финансирование», «Доколе?!» и т.д.

Мы решили спокойно разобраться в теме. И легко нашли распоряжение Кабинета Министров Украины за подписью Владимира Гройсмана от 17 января 2018 года за № 78-р «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2018 году и объемов бюджетных средств для их финансирования». Там черным по белому в списке главных объектов для ремонта написано: Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев на участке Кропивницкий – Николаев.

Возможно, для кого-то из вас важнее мнение Владимира Шульмейстера или Андрея Максименко, чем мнение Владимира Гройсмана. Но нам почему-то кажется, что доверия больше к документам, подписанным главой правительства.

Чтобы узнать больше, мы обратились в Службу автомобильных дорог Кировоградской области. Там нам рассказали, что никто ничего не отменял. Основную часть работ по ремонту трассы будут выполнять коллеги из Николаева. Но 70 миллионов гривен освоят и наши дорожники. А именно на участке трассы Н-14, который проходит через Кировоградский и Компанеевский районы. А со стороны Александровки эту трассу в прошлом году отремонтировали на 20 миллионов 315 тысяч гривен.

Со своей стороны николаевские дорожники тоже не паникуют, потому что знают больше. Средства уже выделяются. Пока приходится проводить оперативные работы в районе села Воссиятское – там дорога превратилась в водно-щебнево-грязевую пульпу. В основном ее убрали, засыпали щебнем. Николаевские дорожники ждут установления нормальной погоды, чтобы начать нормальные работы на «легендарной» трассе.

Конечно, всем понятно, что 300 миллионов со стороны Николаева и 70 с нашей стороны не превратят Н-14 в автобан. Но все равно впервые за историю Украины на эту дорогу выделено столько средств. Если и в последующие годы на дорогу пойдут деньги, то, глядишь, через несколько лет сможем нормально ездить на юг. Ведь украинский юг – это не одна Одесса, Одесса летом уже всех не вмещает. Поэтому Н-14 становится все более стратегически важной. Ну что ж, будем надеяться!