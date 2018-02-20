Талантливый наследник

Жан-Франсуа Реньяр написал комедию «Единственный наследник» ровно 310 лет назад. Интересно, сколько раз и в скольких театрах она была поставлена? Была она и в репертуаре нашего «Резонанса» много лет назад – тогда ее поставил Валерий Дейнекин. И вот теперь молодежный театр уже имени Дейнекина вернул «наследника» на сцену.

На премьере был аншлаг, который этот зал видел множество раз. Зритель был живой: реагировал на происходящее очень искренне. А на сцене происходило действо – талантливое, художественное, профессиональное. Поскольку играли комедию, было смешно. Комичности прекрасному тексту добавила игра актеров.

Перед премьерой посчастливилось присутствовать на разминке. Режиссер Ирина Дейнекина традиционно настраивала ребят на жизнь на сцене. Получилось, они жили. Увидите афишу «Единственного наследника» – непременно идите в «Резонанс». Кроме того, что это смешно, еще и актуально, о чем в комментарии сказала Ирина Ильинична Дейнекина:

– Это обновленный спектакль. Новое прочтение, новые ребята, новое воплощение. Когда мы читали пьесу, ребята заметили, что много узнаваемых вещей. Это актуально сегодня, когда начинают делить наследство. И любовь не бывает кисейной, вокруг нее всегда какие-то интриги, препятствия, которые приходится преодолевать.

Готовили спектакль мы долго. Кроме того, что надо было выучить текст, комедию надо было обуть и одеть. Нам никто не помогает, мы все делаем сами. Хочется, чтоб к нашему театру повернулись лицом. Нас упрекают в том, что постановки русскоязычные. Могу открыто сказать: я не нахожу достойной украинской драматургии. Хотя у нас есть постановки на украинском.

Сколько наших ребят ушли в профессию! Горбатый, Цурский, Цыпин, Егорова, Алдошин, который уже народный, а вышел мальчишкой отсюда. Мы ждем всех. Мы рады любой публике. Ребята выкладываются на сто процентов. Вот я предложила вернуться на сцену Андрею Бондарю. Немного посомневался и согласился. У него получился потрясающий образ нотариуса. Я люблю работать с людьми, которые понимают, что от них требуется.

Андрей Бондарь, преподаватель английского языка летной академии:

– Я вернулся. Был большой перерыв – я выходил на сцену в 91-м году. Меня попросили помочь, а «Резонанс» – это семья, поэтому я здесь. Роль нотариуса Скрипюля когда-то играл Николай Иванович Барабуля, теперь я. Немного волнуюсь, но это драйв.

Роман Бутовский, стилист:

– Мы, актеры молодежного театра «Резонанс», всегда готовы идти на определенные жертвы, которых требует сцена. Вот я себя так «изуродовал» гримом ради образа старика Жеронта. Состариться было очень интересно. Помимо того, что это роль на преодоление, для меня это было первое «состаривание». Надеюсь, что такая манипуляция с моей внешностью доставит зрителю удовольствие. Мы вообще очень много сделали для того, чтобы зритель на два часа окунулся в комедию, забыв о каких-то неприятностях. Хотите разнообразить свою жизнь – приходите к нам.