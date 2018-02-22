Номер тижневика «УЦ» від 22 лютого 2018 року.

По дороге к прощению

У каждого свой Майдан

Разговоры с министром о деньгах и компетенциях

«Космические» операционные – уже весной

Из Швеции – с теплом для Украины

Трогательно до слез

Появилось решение проблемы бездомных животных

Уличное радио: проект жив

Афроукраинец Джон: «В этой стране есть деньги»

Две войны – одна правда

Рви, жги, снимай

Так будет ли ремонт дороги Кропивницкий – Николаев?

О любви без границ

Талантливый наследник

Роковый голос Ворона

«Долгое время мне казалось, что художники – это какие-то небожители»

Олимпийский Пхенчхан: от печали до радости