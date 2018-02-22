Голова Кіровоградської облради замовив собі піар за бюджетні гроші

Кіровоградська обласна рада вирішила інформувати громадськість про власну діяльність за бюджетний кошт та замовила послуги з розміщення рекламних матеріалів у понад двох десятках друкованих видань області.

Про це повідомляє центр медіарозслідувань «Прозоро».

Угоди підписували трьома партіями 6, 12 та 19 лютого. Загальна вартість рекламного замовлення склала 159 912 гривень.

У договорах не вказана кількість матеріалів та періодичність виходу. Угоди діятимуть до 20 грудня 2018 року.

Як з’ясувала «УЦ», поспілкувавшись з кількома керівниками районних газет, у проплачених матеріалах зазвичай ідеться про діяльність голови облради Олександра Чорноіваненка. Інформація про інших посадовців та депутатів подається рідко.