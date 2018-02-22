«Інтер» передав національній дитячій лікарні обладнання, яке допоможе врятувати життя більшій кількості дітей

Телеканал «Інтер» передав Національній дитячій лікарні «ОХМАТДИТ» обладнання, яке допоможе врятувати життя більшій кількості дітей.

У відділення реанімації Центру токсикології «Охматдиту», куди доставляють дітей з усієї України з нирковою недостатністю і гострими отруєннями продуктами, хімікатами, був переданий сучасний апарат інтенсивної вентиляції легень VELA. Тепер відділення реанімації може проводити штучну вентиляцію легень одночасно шести дітям. Кошти на придбання апарату телеканал «Інтер» збирав у ході благодійного онлайн-аукціону на сайті deti.inter.ua.

Від апарату залежить виживання дітей

За минулий рік через відділення реанімації пройшло більше 900 дітей, розповів завідувач відділенням реанімації Олександр Урін. Найгірше, що ніхто не знає, скільки дітей надійде в реанімацію завтра. Лікарі констатують: на жаль, апарати штучної вентиляції легень не простоюють: якщо дитина не може дихати, всі зусилля лікарів з порятунку її життя – марні. Іноді доводиться «позичати» обладнання в інших відділеннях реанімації.

«Виживання пацієнтів реанімації безпосередньо залежить від якості і наявності апаратів інтенсивної вентиляції легень. Таке обладнання дозволяє надавати якісну допомогу на досить високому рівні. Це – те обладнання, яке потрібно тут і зараз. Воно завжди має бути справним. Більш того, нам потрібно мати завжди під рукою хоча б один вільний апарат на випадок, якщо якийсь з діючих зламається. Поки ми тільки наближаємося до цього. Завдяки телеканалу «Інтер», а головне – людям з усієї України, тепер у нас шість апаратів на вісім койко-місць», – сказав Олександр Урін.

Мешканка села пожертвувала все, що могла, – 6 гривень

«Аукціону чотири роки, – каже керівник Inter Media Group Ганна Безлюдна. – Спочатку це був спеціальний марафон – акція до Дня святого Миколая, і тоді ми не думали, що це переросте в щорічний проект, який просто не припинятиметься. Саме підтримка людей, наших глядачів, дала нам зрозуміти, що це – той проект, який сьогодні потрібен. Дорослі нормальні люди частіше хочуть віддавати, ніж отримувати, хочуть допомагати тим, хто слабший, хто в чомусь потребує. Особливо – дітям».

Ганна Безлюдна розповіла, що недавно на телеканал прийшов лист, в конверті було шість гривень. «Жінка з села в Дніпропетровській області подивилася сюжет на «Інтері» про аукціон і була настільки зворушена, що пішла на пошту, поклала гроші в конверт, написала «Я допомагаю тим, чим можу» і відправила. Що цінніше? Коли багата людина перераховує десять тисяч гривень або 6 гривень, які перерахувала ця жінка? Цінне, що ці люди відгукнулися. Спочатку – сотні, потім – тисячі, тепер уже – десятки тисяч людей. А ми даємо їм можливість знайти один одного і разом з нами зробити добру справу. Байдужість – це найгірше, що може бути. Наш глядач не байдужий, слава Богу», – розповіла Ганна Безлюдна.

Лоти на аукціон «Інтера» дали Вірастюк, Федишин, Усик і Ломаченко

Аукціон «Інтер – дітям» продовжує свою роботу: з минулого року сайт deti.inter.ua став постійно діючої благодійної майданчиком, націленої на допомогу дітям. Свої лоти на аукціон виставили багато відомих в Україні та за її межами люди, і навіть іноземні артисти. Серед них, музиканти Томас Андерс, Олег Винник, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Ані Лорак, Макс Барських, Віталій Козловський, Віра Брежнєва, Злата Огневич, Влад Ситник, Міла Нітіч, ​​Олег Карамазов, Open Kid’s, Ірина Федишин, Zveroboy, Анастасія Багінська, Василь Бондарчук, Ольга Ракицька, Віктор Бронюк, «Брати Гадюкіни», Ігор Воєвуцький і група «Авіатор»; зірки балету Яна Саленко, Катерина Кухар та Олександр Стоянов; актриса Олена Лазович; перкусіоніст Орхан Агабейлі; барабанщик Валерій Коваленко; хореографи Андріс Капіньш і Амадор Лопес, балет «Тодес»; боксери Володимир Кличко, Василь Ломаченко, Олександр Усик та Денис Беринчик; гонщик Ігор Скуз; футболісти ФК «Динамо», футболіст Ярослав Ракицький; українські богатирі Василь Вірастюк та Сергій Конюшок; телеведучі Анастасія Даугуле, Ірина Юсупова, Андрій Данилевич, Андрій Доманський, Артем Позняк, Жанна Тихонова, Анатолій Бондаренко, Оксана Марченко, Андрій дром, Регіна Тодоренко, Антон Птушкін, Настя Івлеева, Валерія Микульська, Наталі Неведрова, Сергій Волощенко, Олександр Бондарчук, Антон Лірник; журналіст Ян Іванишин; дизайнер Світлана Сабрі; архітектор Андрій Богомолов; художники Анатолій Криволап, Ядвіга Мацієвська і Світлана Подлужняк; художник-мультиплікатор Едуард Кирич; ветеран авіації Михайло Тупчієнко; майстер східних єдиноборств Віктор Мігалчан; психолог Тіна Берадзе; письменниця Олена Лобода.