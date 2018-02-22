На Кіровоградщині на сім років посадили мисливця, який застрелив людину на полюванні

Колегія суддів визнала винним в умисному вбивстві та відправила за ґрати чоловіка, якого обвинувачували у заподіянні смерті іншому мисливцеві на полюванні.

Про це йдеться в тексті вироку Олександрійського міськрайонного суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передають «Олександрійські новини».

Трагедія сталася у серпні 2015 року на території Онуфріївського району. Обвинувачений разом з товаришами відправився полювати дичину на Дніпрі. Коли вони пропливали річкою повз іншу групу мисливців, між ними виникла суперечка через необережне поводження зі зброєю – хтось із мисливців необачно вистрілив у бік інших (у тому, хто ж вистрілив першим, покази свідків і підсудного розходяться).

Досить скоро учасники події, підігріті алкоголем, перейшли від слів до дій. Після нетривалої штовханини підсудний здійснив два постріли в бік потерпілого, спричинивши тому численні пошкодження внутрішніх органів. Поки прибула швидка, чоловік помер від втрати крові.

Як зазначається в матеріалах справи, обвинувачений з місця події зник, «не вчиняючи будь-яких дій, направлених на надання медичної допомоги потерпілому».

Вислухавши свідків та вивчивши докази, колегія суддів визнала обвинуваченого винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу) та призначила йому сім років позбавлення волі, частину з яких він вже відсидів у СІЗО. Крім того, чоловіка зобов’язали відшкодувати 100 тисяч гривень моральної шкоди. На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Кіровоградської області.