Школярка з Кропивницького знялася у рекламі всесвітньо відомого бренду (ФОТО)

Кропивницька школярка Анастасія Яриш працює за контрактом у південно-корейській модельній агенції – дівчина пройшла кілька кастингів і знялася для реклам відомих брендів, зокрема цукерок Chupa Chups і спортивного одягу Fila.

Про це «Першій електронній» розповіла директор модельної агенції Mix Models Олена Рудковська.

«Сьогодні спілкувалася з Анастасією. Вона розповідає, що у цій зйомці брали участь люди з різних агенцій. Там є поляк, дівчинка з Бразилії», – сказала Олена Рудковська.

Якісні професійні фотографії з’являться уже згодом, а поки Анастасія надіслала світлини зі зйомок за кулісами.