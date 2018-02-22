Торік у Кропивницькому стерилізували майже тисячу бродячих собак

Впродовж 2017 року у Кропивницькому стерилізували 940 безпритульних собак.

Про це під час звітної прес-конференції повідомив начальник головного управління житлово-комунального господарства міської ради Віктор Кухаренко, передає прес-служба мерії.

За словами посадовця, у комунальному підприємстві «Універсал- 2005» створили бригаду з вилову безпритульних тварин, для якої придбали автомобіль та спеціалізоване приладдя. На підставі відповідного договору стерилізацію безпритульних собак в обласному центрі проводять ліцензовані установи – міські громадські організації «Бім» та «Щасливий пес».

«За минулий рік працівниками комунального підприємства було проведено вилов та стерилізацію 940 безпритульних тварин, – наголосив Віктор Кухаренко. – Вартість проведених робіт становить 661 тисяча гривень. Вартість вилову, стерилізації та перетримки протягом п’яти днів однієї тварини в середньому на рік становить 704 гривні».

Нагадаємо, заступник міського голови обласного центру Олександр Мосін доручив КП «Універсал – 2005» активізувати роботу зі стерилізації бродячих собак у Кропивницькому.