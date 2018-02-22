У Кропивницькому невідомий вимагав у журналістки видалити з телефону зняте відео

У Кропивницькому 21 лютого від координаторки «Прес-клубу реформ» та співредакторки сайту «Тусовка» Вікторії Талашкевич невідомий чоловік вимагав видалити відзняте нею відео, на яке він потрапив.

Про це повідомляє представник Інституту масової інформації у Кіровоградській області.

Журналістка стала свідком порушення правил дорожнього руху – паркування кількох автомобілів на тротуарній частині. Вона відзняла цей прецедент на відеокамеру мобільного телефону та попрямувала до власного легковика, що стояв за рогом на узбіччі. Однак далеко від’їхати від місця пригоди їй не вдалось, адже дорогу їй заблокувало те саме авто, водій якого побачив, що його транспортний засіб зняли на відео.

«З машини вийшов чоловік і запропонував мені видалити відзнятий мною ролик. Мотивував це тим, що не давав права на зйомку, не є публічною особою і я не маю право знімати його приватну власність, себто автомобіль. Після чого повідомив, що викличе поліцію і колег із “Дорожнього контролю”», – розповіла Вікторія Талашкевич.

Враховуючи, що незнайомий їй чоловік не дозволяв рушити з місця і блокував автомобіль своїм транспортним засобом, журналістка викликала поліцію.

Правоохоронці, що приїхали на виклик, врегулювали конфліктну ситуацію, пояснивши, що право на зйомку в публічному місці має будь-яка пересічна людина. Зокрема, у випадку, якщо людина припускає, що є порушення законодавства. Тим паче що відеозйомка могла бути частиною робочого процесу журналістки. Учасників конфлікту переконала теза представників поліції про відсутність порушення у факті паркування та русі автомобіля на тротуарній частині.