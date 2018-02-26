Міського голову Кропивницького оштрафували за неправильну парковку

На міського голову Кропивницького Андрія Райковича патрульні поліцейські склали протокол щодо зупинки у невстановленому місці на вулиці Велика Перспективна.

Цей факт обурив Райковича, оскільки, за його словами, він зупинився у рамках виконання службових обов’язків, передає «Перша електронна». Поліцейські оштрафували очільника міста на 255 гривень.

Міський голова розповів про цю ситуацію сьогодні, 26 лютого, під час апаратної наради у міськраді.

За його словами, він дійсно зупинив автомобіль у зоні дії знаку «Зупинка заборонена» з часовими обмеженнями, але зауважив, що поліцейські поводилися зухвало і нахабно: «Три легіня виходять з машини з криками “Ей, ти!” Потім вдруге кричать: “Ей!” Я їм кажу, що, можливо, потрібно ввічливо звернутися – “шановний водій” чи ще якось».

У прес-службі патрульної поліції Кіровоградської області пояснили, ця подія сталася 22 лютого близько 16:00 на вулиці Велика Перспективна, 36.

«Водій здійснив зупинку в зоні дії дорожнього знаку 3.34 “Зупинка заборонена”, чим порушив ПДР. Патрульні склали постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП і виписали штрафні санкції на суму 255 гривень», – розповіла речниця патрульної поліції Наталя Трішина.

Очільник міста розповів, що пояснив патрульним: зупинився у рамках виконання своїх обов’язків. Проте поліцейських нібито не переконали аргументи посадовця.

За його словами, лише після чергового хамства патрульні увімкнули свою камеру і заявили, що ведеться фіксація. Із навколишніх офісів повиходили люди і почали знімати на відео, як складають протокол на міського голову.

Андрій Райкович переконаний, що для першої людини міста повинні бути певні винятки з правил за умови необхідності виконання посадових обов’язків.

Сьогодні на апаратній нараді представник патрульної поліції був відсутній.