На Кіровоградщині затримали 22 рейдерів

Працівники поліції затримали групу осіб, які проникли на територію сільгосппідприємства.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Пригода сталася 25 лютого близько 15:00 на території Онуфріївського району. До поліції надійшло повідомлення від розпорядника підприємства про те, що невідомі особи, оминувши охорону та не надавши жодних дозвільних документів чи судових рішень, самовільно потрапили на територію через паркан.

На місце пригоди виїхали слідчо-оперативна група та додаткові сили підрозділів поліції. Як з’ясувалося, питання щодо права власності на майно даного підприємства вирішується у судових інстанціях. Остаточне рішення суд наразі не ухвалив, усе майно перебуває під арештом.

Громадянами, які «навідалися» до зерносховища в Онуфріївському районі, виявилися працівники однієї з охоронних фірм Київщини, які, з їхніх пояснень, працювали відповідно до укладеного договору.

25 лютого, у неділю, 22 особи прибули до Кіровоградської області на трьох автомобілях. Наблизившись до території сільгосппідприємства в селищі Павлиш, спілкуватися з місцевими охоронцями не стали, натомість вирішили самовільно «зайняти позиції» у зручний для себе спосіб.

Усіх їх затримали працівники поліції в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про внесення інформації за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації».

Санкція статті передбачає за ці дії покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.