На Кіровоградщині змінилося керівництво «Свободи»

Новим головою обласного осередку ВО «Свобода» став Андрій Міщенко, змінивши на цій посаді Ігоря Степуру.

Про це повідомив лідер «Свободи» Олег Тягнибок у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

«Завершила роботу звітно-виборча конференція в Кропивницькому. Обговорили стратегію розвитку “Свободи” на найближчий рік. Подякували за кількарічне очолювання обласної організації Ігореві Степурі, який сконцентрує свої зусилля на роботі заступника голови обласної ради, – йдеться у дописі. – Обрали новий склад партійного комітету. Новим головою обласної свободівської організації обрано Андрія Міщенка».

Андрій Міщенко – львів’янин, народний депутат сьомого скликання.