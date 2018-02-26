У Кропивницькому хочуть висадити сакури

Посольство Японії в Україні звернулося до міського голови Кропивницького Андрія Райковича з пропозицією передати саджанці сакури для висадження в обласному центрі.

Про це Райкович повідомив під час апаратної наради сьогодні, 26 лютого, передає прес-служба мерії.

«Це хороша справа, ці деревця квітнуть красиво. Чому б не посадити на набережній, на бульварі між Волкова і Пацаєва, можна біля шкіл, дитсадочків, – запропонував Андрій Райкович. – Головне управління ЖКГ, профільні управління, проаналізуйте ситуацію, визначте необхідну кількість саджанців і місця їх висадки. Ну і про пильну охорону посаджених деревцят необхідно буде подумати».