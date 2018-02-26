Житель Кіровоградщини підірвався на саморобній вибухівці (ФОТО)

За попередніми даними, мешканець Бобринця отримав тяжкі травми рук внаслідок вибуху саморобного пристрою, який він виготовив для використання під час риболовлі.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Пригода сталася 23 лютого близько 20:00 на території одного з приватних домоволодінь. Власники садиби, які покликали до себе в гості товариша, почули гучний звук, схожий на вибух, що пролунав у будівлі їхньої літньої кухні. На місці громадяни побачили тяжко травмованого гостя, викликали для нього карету швидкої, а також зателефонували поліцейським», – розповів т. в. о. начальника Бобринецького відділу поліції Роман Савіцький.

Доки медичні працівники рятували чоловіку життя, правоохоронці з’ясували, що тяжкі травми потерпілий отримав внаслідок спрацювання саморобної вибухівки, зібраної з підручних матеріалів: фарби, селітри та щебеню. Поліетиленовий пакунок із небезпечним вмістом мав пролежати на місці до визначеного часу, однак усе пішло не так.

Нині обставини пригоди з’ясовують поліцейські. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.