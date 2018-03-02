Чи судитимуть підозрювану у вбивстві своєї доньки кропивничанку, й досі не ясно

Жінка, яка підозрюється у вбивстві своєї 12-річної доньки, досі знаходиться на обстеженні в Одесі – фахівці ще не дійшли висновку щодо її осудності.

Про це «УЦ» стало відомо з власних джерел.

«Жінка досі знаходиться в Одесі в закритому закладі. Вона направлена на спеціальну комісію і результати будуть не скоро. Підозрювана може повернутися раніше, але висновок може бути значно пізніше, оскільки його робить медичний консиліум», – повідомило джерело.

Як інформувала прокуратура Кіровоградської області, за клопотанням слідчого рішенням Ленінського районного суду підозрювану направили до Одеського обласного медичного центру психологічного здоров’я з метою проведення судово-психіатричної експертизи. За її результатами визначать осудність жінки.

Нагадаємо, дванадцятирічна Катерина Добродій 8 грудня 2017 року нібито пішла до школи, однак там не з’явилася. Протягом цих днів дівчинку шукали поліція, військові та кілька десятків добровольців.

12 грудня тіло дівчинки знайшли неподалік бази відпочинку в Обознівці Кіровоградського району. Того ж дня за підозрою в умисному вбивстві затримали її матір Олену Добродій.

14 грудня Кіровський районний суд Кропивницького вирішив узяти підозрювану під варту строком на 60 діб без права внесення застави.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.